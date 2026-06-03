Visite Chaillot Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Les visites de Chaillot vous feront passer derrière le rideau et arpenter les espaces scéniques réservés aux artistes et à ceux qui font vibrer Chaillot. De l’atelier des costumes aux coulisses, venez ressentir l’invisible au contact des acteurs qui font vivre le théâtre !

Durée : 2h

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Programmation – Visite-guidee Paris – Chaillot Théâtre national de la Danse 2026-2027

Explorez les coulisses du théâtre et découvrez les œuvres Art déco qui parsèment le parcours.

Le samedi 22 mai 2027

de 11h00 à 13h00

Le samedi 17 avril 2027

de 11h00 à 13h00

Le samedi 27 mars 2027

de 11h00 à 13h00

Le samedi 27 février 2027

de 11h00 à 13h00

Le samedi 30 janvier 2027

de 11h00 à 13h00

payant

De 8 à 13 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-30T12:00:00+01:00

fin : 2027-05-22T16:00:00+02:00

Date(s) : 2027-01-30T11:00:00+02:00_2027-01-30T13:00:00+02:00;2027-02-27T11:00:00+02:00_2027-02-27T13:00:00+02:00;2027-03-27T11:00:00+02:00_2027-03-27T13:00:00+02:00;2027-04-17T11:00:00+02:00_2027-04-17T13:00:00+02:00;2027-05-22T11:00:00+02:00_2027-05-22T13:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/visite-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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