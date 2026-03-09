Visite chapelle des pénitents RDV Esplanade des Pénitents Tence
Visite chapelle des pénitents
RDV Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : Jeudi 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
2026-07-07
A Tence, Marie vous ouvre les portes de la chapelle, invitation à découvrir son histoire et celle des Pénitents Blancs.
RDV Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
In Tence, Marie opens the doors of the chapel, inviting you to discover its history and that of the Pénitents Blancs.
