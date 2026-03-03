Aquagym Camping**** Les Murmures du Lignon Tence

Aquagym

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Réveil aquatique ! Cours d’aquagym ouvert à tous.

Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10

English :

Aquatic awakening! Aquagym class open to all.

L’événement Aquagym Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon