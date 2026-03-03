Concours de pétanque Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Début : Lundi 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-08-17 20:30:00
2026-07-06
Concours de pétanque convivial et familial au camping, ouvert à tous.
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 16
English :
Family-friendly pétanque competition at the campsite, open to all.
