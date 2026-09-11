Visite « Circuit extra muros » par les amis du Vieux Donzère, Mairie de Donzère, Montélimar

Informations pratiques

Visite « Circuit extra muros » par les amis du Vieux Donzère 19 et 20 septembre Mairie de Donzère Drôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

● 14h : visite « Circuit extra muros », par les Amis du Vieux Donzère départ devant la mairie.

Mairie de Donzère 10 Rue Frédéric Mistral 26290 Donzère Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …

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