Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-11

La troisième édition du Retour de Cannes, qui se tient dans votre cinéma du 11 au 27 septembre 2026, vous est proposée par le GNCR Groupement National des Cinémas de Recherche dont votre salle est adhérente.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The third edition of “Retour de Cannes,” taking place at your theater from September 11 to 27, 2026, is presented by the GNCR ? Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR)—of which your theater is a member.

L’événement Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération