Visite clownesque par la compagnie « Les 2 de la Spontanée », Musée de la Princerie, Verdun

Informations pratiques

Visite clownesque par la compagnie « Les 2 de la Spontanée » 19 et 20 septembre Musée de la Princerie Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le duo de clowns Champion (Francis Albiero) et Ultrason (Lydie Gustin) dans leur visite inédite du musée !

Fantaisie, poésie, mais aussi anecdotes et informations historiques seront au programme de cette déambulation aussi touchante que savante !

A partir de 10 ans.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr Le Musée d’art et d’histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la Ville pour y installer le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, ont choisi l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de “Princerie”. Le choix symbolique de cet emplacement devait afficher la puissance du chapitre de la cathédrale.

Suivez le duo de clowns Champion (Francis Albiero) et Ultrason (Lydie Gustin) dans leur visite inédite du musée !

©Les 2 de la spontanée