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VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY, Chapelle Notre-Dame, Montfaucon-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame · Montfaucon-en-Velay

VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY, Chapelle Notre-Dame, Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre-Dame
Adresse
43290 Montfaucon en Velay
Ville
43290 Montfaucon-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
entrée libre

VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Haute-Loire

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Un trésor artistique exceptionnel véritable joyau du XVIe siècle. Venez découvrir un ensemble remarquable de 12 peintures flamandes (cl. MH 1914). Ces œuvres exceptionnelles dévoilent le message évangélique en illustrant l’enseignement du Christ dans le cadre de la vie quotidienne de la Flandre de la fin du XVIe siècle. Laissez vous captiver par la richesse des scènes, la puissance du message délivré et la qualité incomparable d’une oeuvre majeure.

Visites commentées par Jean-Claude Saby
samedi 19 septembre à 10h, 15h
Dimanche 20 septembre à 10h et 15h
Gratuit

Chapelle Notre-Dame 43290 Montfaucon en Velay Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Un trésor artistique exceptionnel véritable joyau du XVIe siècle. Venez découvrir un ensemble remarquable de 12 peintures flamandes (cl. MH 1914). Ces œuvres exceptionnelles dévoilent le message en …

©Luc Olivier

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