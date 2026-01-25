VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY, Chapelle Notre-Dame, Montfaucon-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
VISITE COLLECTION DES 12 TABLEAUX FLAMANDS -MONTFAUCON EN VELAY 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Haute-Loire
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Un trésor artistique exceptionnel véritable joyau du XVIe siècle. Venez découvrir un ensemble remarquable de 12 peintures flamandes (cl. MH 1914). Ces œuvres exceptionnelles dévoilent le message évangélique en illustrant l’enseignement du Christ dans le cadre de la vie quotidienne de la Flandre de la fin du XVIe siècle. Laissez vous captiver par la richesse des scènes, la puissance du message délivré et la qualité incomparable d’une oeuvre majeure.
Visites commentées par Jean-Claude Saby
samedi 19 septembre à 10h, 15h
Dimanche 20 septembre à 10h et 15h
Gratuit
Chapelle Notre-Dame 43290 Montfaucon en Velay Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Un trésor artistique exceptionnel véritable joyau du XVIe siècle. Venez découvrir un ensemble remarquable de 12 peintures flamandes (cl. MH 1914). Ces œuvres exceptionnelles dévoilent le message en …
©Luc Olivier
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