Visite commenté « Le musée du Mont-Blanc, 100 ans de collections », Musée Alpin, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Visite commenté « Le musée du Mont-Blanc, 100 ans de collections » Samedi 19 septembre, 11h00 Musée Alpin Haute-Savoie

Réservation obligatoire avant 18h la veille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un siècle après son ouverture, explorez les collections historiques et les nouvelles acquisitions de l’ancien musée Alpin devenu musée du Mont-Blanc avec Gabrielle Michaux, directrice des musées de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Musée Alpin 89 Avenue Michel Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, France Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33450552946 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/demarches/culture-et-patrimoine/musee-du-mont-blanc/ [{« type »: « phone », « value »: « 0450552946 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-montblanc@ccvcmb.fr »}] Le musée du Mont-Blanc conserve une collection de près de 18 000 pièces qui couvre la période allant de la fin du 18e siècle au début du 21e siècle évoquant l’histoire du territoire de la vallée de Chamonix et ses évolutions. L’exposition permanente propose trois thématiques principales :

Adaptations : histoire du territoire du Mont-Blanc

Exploits : l’alpinisme sur le territoire du Mont-Blanc

Paysages : regards d’artistes sur le territoire du Mont Blanc

Un siècle après son ouverture, explorez les collections historiques et les nouvelles acquisitions de l’ancien musée Alpin devenu musée du Mont-Blanc avec Gabrielle Michaux, directrice des musées de…

©musée du Mont-Blanc