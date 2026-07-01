Visite commentée : 50 ans de santé, de sciences et de transmission, dans les coulisses des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Limoges, Facultés de médecine et pharmacie de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite commentée : 50 ans de santé, de sciences et de transmission, dans les coulisses des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Limoges Samedi 19 septembre, 09h30 Facultés de médecine et pharmacie de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des 50 ans des facultés de médecine et de pharmacie de Limoges, une ouverture au public pourrait être proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cette journée aurait pour objectif de faire découvrir au grand public le patrimoine universitaire en santé : patrimoine scientifique, médical, pharmaceutique, botanique, pédagogique et culturel. Elle permettrait également de valoriser l’évolution des outils, des pratiques et des savoirs transmis au sein des facultés depuis leur création.

Une salle d’exposition serait consacrée au patrimoine médical, pharmaceutique et botanique, à travers plusieurs espaces thématiques. Le public pourrait y découvrir des affiches, documents et supports illustrant le rôle des illustrateurs du XXe siècle dans la publicité pharmaceutique, ainsi qu’une sélection de matériel médical ancien présentée avec la médiation du professeur Laurent Fourcade. Cet espace mettrait en lumière l’évolution des pratiques médicales, des instruments et des objets utilisés dans l’enseignement comme dans le soin.

Le patrimoine écrit et les collections scientifiques seraient également valorisés à travers la présentation de documents anciens, d’ordonnanciers pharmaceutiques datant de 1890 à 1910, ainsi que de planches d’herbiers issues des collections Fray-Fournier et Le Gendre, avec l’appui de Cédric Delmon. Ces ensembles témoignent de la pratique officinale, de l’histoire de la prescription, du rôle du pharmacien dans la vie quotidienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais aussi de l’enseignement des plantes médicinales.

Deux parcours de visites guidées pourraient être proposés au public, sur inscription ou par groupes constitués. Le premier permettrait de découvrir le service d’anatomie, son histoire et ses espaces d’enseignement. Sous réserve de confirmation, une présentation de l’Anatomage pourrait compléter la visite, afin d’illustrer l’évolution des outils pédagogiques en santé, des supports anatomiques traditionnels aux dispositifs numériques actuels.

Le second parcours serait consacré à la galénique et aux médicaments d’hier et d’aujourd’hui. Il permettrait de découvrir l’évolution du médicament, de ses formes et de ses modes de préparation, tout en mettant en valeur les savoir-faire propres à la pharmacie, entre tradition officinale, innovation pédagogique et progrès technologique.

À l’issue des visites, des ateliers ludiques et pédagogiques pourraient être proposés afin de prolonger la découverte de manière interactive.

Facultés de médecine et pharmacie de Limoges 2, Rue du docteur Marcland, 87025 Limoges Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555435802 https://www.pharmacie.unilim.fr/ https://www.medecine.unilim.fr/ À l’occasion des 50 ans des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Limoges, une ouverture au public pourrait être proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Cette journée aurait pour objectif de faire découvrir au grand public le patrimoine universitaire en santé : patrimoine scientifique, médical, pharmaceutique, botanique, pédagogique et culturel. Elle permettrait également de valoriser l’évolution des outils, des pratiques et des savoirs transmis au sein des facultés depuis leur création. transports à proximité, présence de parkings

Dans le cadre des 50 ans des facultés de médecine et de pharmacie de Limoges, une ouverture au public pourrait être proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©EIRL LOUIS – DRONE AQUITAINE