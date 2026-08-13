Visite commentée à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie [JEP] LA GLACERIE Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · LA GLACERIE · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Visite commentée à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie [JEP]
LA GLACERIE Hameau Luce Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Durant ces deux journées, des visites guidées seront assurées par les bénévoles qui animent ce lieu de mémoire. Un voyage dans le temps à la découverte d’un pan méconnu du passé du Cotentin, à travers l’histoire de la Manufacture royale des glaces à miroirs (1667-1830). Fondé par Colbert, l’établissement a fourni les 357 miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles. .
LA GLACERIE Hameau Luce Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 7 71 18 98 54
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English : Visite commentée à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie [JEP]
L’événement Visite commentée à la découverte de la Manufacture royale des miroirs de La Glacerie [JEP] Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Cotentin
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