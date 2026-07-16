Visite commentée : à la découverte des archives et de leurs trésors, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte des archives et de leurs trésors 19 et 20 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

16 places par visite. Gratuit. Réservation obligatoire. (ouverture des réservations le 25 août 2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Patrimoine archivistique

Découvrez les coulisses d’un service d’archives départementales.

De la salle d’arrivée aux magasins de conservation, un guide vous présentera les différentes missions des archivistes ainsi qu’une sélection de documents remarquables liés à l’histoire du Tarn-et-Garonne.

En écho aux thématiques de l’édition 2026, une attention particulière sera portée aux documents en péril, aux pièces restaurées et aux archives photographiques.

Samedi : départs à 14h et 15h30.

Dimanche : départs à 10h, 10h30, 14h, 15h et 16h.

Durée : 1h15.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 03 46 18 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculturelle_archives@tarnetgaronne.fr »}]

Patrimoine archivistique

© Conseil départemental de Tarn-et-Garonne