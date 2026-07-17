Visite commentée : à la découverte du stade de Sapiac, Stade de Montauban, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du stade de Sapiac Samedi 19 septembre, 14h00, 15h45 Stade de Montauban Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum : 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pénétrez dans les coulisses de l’USM, championne de France de rugby en 1967.

Des tribunes au terrain, en passant par les vestiaires, découvrez avec une guide-conférencière du CIAP et un membre du staff cet étonnant stade construit il y a plus de 100 ans dans la « cuvette de Sapiac ».

Stade de Montauban 188, rue Léo Lagrange, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05636330350 »}]

Pénétrez dans les coulisses de l’USM, champion de France de rugby en 1967.Des tribunes au terrain en passant par les vestiaires venez découvrir en compagnie d’une guide conférencière du Ciap et d’un…

Stade Sapiac © USM