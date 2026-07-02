Visite commentée : à la recherche des pavés de la Mémoire, Église Saint-Pierre, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée : à la recherche des pavés de la Mémoire Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Pierre Gironde
Tarif : 2€. Sur réservation. Places limitées (30).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Visite commentée des pavés de la Mémoire, posés en hommage aux Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Stolpersteine, ou pavés de mémoire, créés par l’artiste allemand Gunter Demnig, commémorent les victimes du national-socialisme. Scellés dans l’espace urbain, devant le dernier domicile choisi des victimes, ces pavés constituent un mémorial inédit à travers l’Europe. À ce jour, il en existe plus de 100 000.
Trois sites seront présentés au cours de la visite.
Réservation obligatoire. Tarif : 2€.
Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556943050 http://bordeaux.catholique.fr [{« type »: « link », « value »: « http://hubert-visites.com »}]
Visite commentée des pavés de la Mémoire, posés en hommage aux Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.
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