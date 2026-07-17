Visite commentée : Accord Majeur, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Maison Bache-Gabrielsen · Cognac
Informations pratiques
Visite commentée : Accord Majeur, Maison Bache-Gabrielsen Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Maison Bache-Gabrielsen Charente
Limité à 16 personnes, anglais ou français, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Découvrez la Maison à travers une approche moderne et immersive.
La visite se conclut par une dégustation mettant à l’honneur le cognac et le pineau, explorés selon différents modes de consommation : purs, sur glace ou en cocktail, mais aussi en accord avec du chocolat et des fruits secs, afin d’en révéler toute la richesse et la complexité aromatique.
Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.bache-gabrielsen.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « email », « value »: « visites-accueil@bache-gabrielsen.com »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.
Découvrez la Maison autour d’une approche moderne et immersive. La visite se conclut par une dégustation mettant à l’honneur le cognac et le pineau explorés à travers leurs différents modes de : sur…
©Théo Schuman
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