AGENDA · Limoges
Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste, Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun, Limoges
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier d'artiste - Jean-Pierre Brun · Limoges
Informations pratiques
Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste 18 – 20 septembre Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun Haute-Vienne
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Propriété familiale centenaire.
Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun 22 rue Saint Louis, 87100 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0698110963 Atelier d’artisan centenaire et Atelier d’artiste
Propriété familiale centenaire
©brun-chauvier
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