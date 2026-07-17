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Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste, Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun, Limoges

vendredi 18 septembre 2026 · Atelier d'artiste - Jean-Pierre Brun · Limoges

Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste, Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun, Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier d'artiste - Jean-Pierre Brun
Adresse
22 rue Saint Louis, 87100 Limoges
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Entrée libre.

Visite commentée : atelier d’artisan centenaire et atelier d’artiste 18 – 20 septembre Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun Haute-Vienne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Propriété familiale centenaire.

Atelier d’artiste – Jean-Pierre Brun 22 rue Saint Louis, 87100 Limoges Limoges 87000 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0698110963 Atelier d’artisan centenaire et Atelier d’artiste
Propriété familiale centenaire

©brun-chauvier

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