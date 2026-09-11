Visite commentée au Muséum Requien : Le Patrimoine naturel, entre pertes et solutions, Muséum Requien, Avignon

Informations pratiques

Visite commentée au Muséum Requien : Le Patrimoine naturel, entre pertes et solutions 19 et 20 septembre Muséum Requien Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le Patrimoine naturel, entre pertes et solutions

Espèces en voie d’extinction, plantes et animaux disparus, informations manquantes… conserver le patrimoine naturel dans les muséums nécessite une attention constante, et une bonne connaissance des collections.

Grâce à la présentation d’objets issus des riches collections du muséum REQUIEN, on évoque ces disparitions passées et la réussite dans certains programmes qui ont permis d’éviter le pire.

Comment, à notre échelle, pouvons-nous contribuer à faire revenir les papillons, les abeilles sauvages et les oiseaux qui ont égayé notre enfance et qui font que notre environnement paisible n’est plus le même ?

Visite commentée : samedi 19 septembre à 14h30, dimanche 20 septembre à 11h30 et à 14h30

Offerte sur inscription obligatoire : museum.requien@mairie-avignon.com ou au 04.13.60.51.20 (du mardi au dimanche, de 10h à 18h)

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605120 https://www.museum-requien.org [{« type »: « email », « value »: « museum.requien@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.13.60.51.20 »}] [{« link »: « mailto:museum.requien@mairie-avignon.com »}] Herbiers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps et de Jean Henri Fabre. Séries d’ammonites du Crétacé moyen de Bulo. Carabes de Pélissier. Ours bruns fossiles provenant du Mont Ventoux. Le musée Requien propose deux expositions permanentes, intitulées “Plongée dans le temps” et “Faune vauclusienne”, qui retracent les grandes étapes de la vie dans le département de vaucluse. Avec “Plongée dans le temps”, cristal de gypse et requin blanc géant, étoiles de mer, poissons imprimés dans la pierre, témoignent de l’évolution des paléomilieux et de la biodiversité avant l’influence de l’homme sur son environnement. “Faune vauclusienne” offre un aperçu de la richesse animale des deux habitats majeurs régionaux, les rochers et le bord des rivières, et permet de découvrir les derniers grands prédateurs du XIXe siècle, l’ours et le loup. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Le Patrimoine naturel, entre pertes et solutions

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