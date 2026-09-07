Visite commentée autour de l’histoire des demeures et du parc, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Visite commentée autour de l’histoire des demeures et du parc 19 et 20 septembre Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la responsable des collections de la Fondation des Artistes réalise une visite commentées permettant de découvrir une partie des salons historiques de la Maison nationale des artistes et du parc à l’anglaise de la Fondation, ainsi que la Bibliothèque Smith-Lesouëf. Ces visites permettront de comprendre l’histoire du site depuis sa création au XVIIe siècle, en passant par l’installation des sœurs Smith entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, jusqu’aux usages actuels du domaine, légué en faveur des artistes en 1944. Cet ensemble s’est vu attribuer le Label de patrimoine d’intérêt régional.

Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes 14 bis rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 0145635902 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ Située au 14 bis de la rue Charles VII de Nogent-sur-Marne, la Bibliothèque Smith-Lesouëf a été édifiée entre 1913 et 1917 à la demande des sœurs Smith, afin de pouvoir y accueillir les collections de leur oncle bibliophile, Auguste Leouëf. Édifiée pendant la Première guerre mondiale par les sœurs Smith, dernières occupantes et légataires du domaine, la bibliothèque révèle derrière son étroite façade une architecture impressionnante, mêlant boiseries anciennes et grandes verrières modernes. Outre ces décors historiques, près de deux cents œuvres anciennes collectionnées par le bibliophile Auguste Lesouëf, ainsi qu’une sélection des tableaux de Madeleine Smith et de ses professeurs, Jean-Jacques Henner et Ottilie Roederstein y sont présentées.

La Bibliothèque Smith-Lesouëf, classée Maison des illustres RER A station Nogent-sur-Marne

RER E station Nogent-Le Perreux

Métro ligne 1 station Château de Vincennes puis 114 arrêt Sous-Préfecture

Station Velib : N°41302

Visite commentée

Fondation des Artistes, crédit photo : Vanessa Silvera