Visite du Théâtre Antoine Watteau, Théâtre Antoine Watteau, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Visite du Théâtre Antoine Watteau Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre Antoine Watteau Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir le Théâtre et ses trésors ! Approchez les secrets de sa régie, les loges, la grande salle, les différents métiers… L’occasion de plonger dans l’univers du spectacle vivant !

Théâtre Antoine Watteau 1 place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France +33148729494 https://www.theatreantoinewatteau.fr Gare RER E « Nogent-Le Perreux ».

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