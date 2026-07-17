Visite commentée : Chai des Initiés, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : Chai des Initiés, Maison Bache-Gabrielsen Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Maison Bache-Gabrielsen Charente

Visites privées, sur réservation, dans la limite des disponibilités, français et anglais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cette expérience approfondie vous dévoile les secrets de l’élaboration et du vieillissement du cognac.

Au fil de la visite, vous aurez également l’occasion de déguster des cognacs d’exception, dont certains prélevés directement en barrique ou en dame-jeanne dans le paradis de la Maison.

Un moment rare, privilégié et authentique.

Maison Bache-Gabrielsen 5 rue Louis Dominique, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 32 07 45 https://bache-gabrielsen.com/visites/ https://www.facebook.com/bachegabrielsencognac;https://www.instagram.com/bachegabrielsencognac/ [{« type »: « phone », « value »: « 0545320745 »}, {« type »: « email », « value »: « visites-accueil@bache-gabrielsen.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://bache-gabrielsen.com/visites/ »}] Maison de cognac historique et familiale, en activité depuis 1905. La 4ème génération de la famille Bache-Gabrielsen vous ouvre les portes de la Maison familiale et vous accueille pour une découverte du cognac.

Cette expérience approfondie révèle les secrets d’élaboration et de vieillissement du cognac. Au fil de la visite, vous aurez également l’opportunité de déguster des cognacs exceptionnels dont des à…

©Théo Schuman