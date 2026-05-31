Visite commentée, Château de Saint-Mesmin, Saint-André-sur-Sèvre

Visite commentée 19 et 20 septembre Château de Saint-Mesmin Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour les journées européennes du patrimoine au château de Saint Mesmin.

Le ministère de la Culture nous donne, dès à présent rendez-vous, pour cette 43 e édition des Journées européennes du patrimoine, sur le thème du Patrimoine en danger. Des visites guidées ou en autonomie seront programmées.

A disposition à l’accueil : Le grand jeu à énigmes du château « En quête de la Pierre Philosophale » est à partager en famille ou entre amis. A la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la véritable recette de l’Elixir de « longue vie » pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon, fils du seigneur du château. Un moment ludique d’une heure de jeu pour partir à la découverte du château tout en jouant

En extérieur, des jeux en bois installés dans la grande cour de ferme, offriront aussi d’autres moments ludiques tels les échasses, quilles, stand de mini-arbalète et en intérieur, le jeu du club des intrépides, avec Noé, Filou, Emma et Léo, la chasse au trésor des plus jeunes.

Château de Saint-Mesmin 11 Lieu Dit la Bleure 79380 Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549801762 https://www.chateau-saintmesmin.com Le château-fort fut bâti en 1370. Au milieu du XVIIe siècle, les nouveaux propriétaires engagèrent d’importants travaux de modernisation du logis. En février 1796, un combat s’engagea dans le château entre les Républicains et une quarantaine de Vendéens. En 1806, le château fut vendu comme bien national à l’ancien chirurgien de Louis XVI. Durant la première guerre mondiale, l’édifice servit d’hôpital. Le château a été construit sur un petit socle rocheux dominant une plaine marécageuse. Il comprend une enceinte hexagonale de la fin du XIVe siècle, augmentée d’une grosse tour cylindrique construite au XVe siècle. L’enceinte primitive était flanquée de sept tours en fer à cheval. A l’est, deux de ces tours, réunies en châtelet, encadrent une porte protégée par une herse et un pont-levis. La tour sud-ouest a disparu. Celle du sud a été remplacée par le donjon actuel qui renferme trois salles superposées. Le premier niveau, transformé en chapelle, est voûté en coupole sur croisées d’ogives. Les niveaux supérieurs sont desservis par un escalier à vis. Le logis et les communs sont disposés autour d’une cour rectangulaire. Un escalier hélicoïdal dessert les étages et permet l’accès au chemin de ronde. Le logis renferme une vaste salle seigneuriale du XIVe siècle.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour les journées européennes du patrimoine au château de Saint Mesmin.

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