Informations pratiques

Visite commentée » Comment préserver le patrimoine ? » Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

« Comment préserver le patrimoine ? »

Visite commentée du musée sous l’angle de la conservation des œuvres avec Grégory Couderc, conservateur du musée national Marc Chagall, et sa stagiaire Manon Buia.

Initiez-vous à la conservation des œuvres et venez découvrir le musée autrement. Cette visite à deux voix mêle présentation de l’exposition et explication des enjeux de préservation. Une occasion de comprendre les principes essentiels de la sauvegarde du patrimoine.

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/rmn-gp/musee-national-marc-chagall/reservation »}] Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

« Comment préserver le patrimoine ? »

© Droits réservés. Restauration du Cantique des Cantiques, 2015