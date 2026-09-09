Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron, Camping municipal, Saint-Denis-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · Camping municipal · Saint-Denis-d'Oléron
Informations pratiques
Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron 19 et 20 septembre Camping municipal Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez le site de la batterie de Saint-Denis.
Construite pendant la Seconde Guerre mondiale et intégrée au réseau de fortifications du mur de l’Atlantique, cette batterie jouait un rôle stratégique dans la défense de l’accès au port de La Rochelle.
Inscription sur les liens suivants (attention à la date) :
https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-de-la-batterie-de-saint-denis-doleron-le-19-septembre-10h30-1788267368
https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-batterie-de-saint-denis-doleron-le-20-septembre-10h30-1788268624
Camping municipal 10 boulevard d’Antioche 17650 Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-de-la-batterie-de-saint-denis-doleron-le-19-septembre-10h30-1788267368 »}, {« link »: « https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-batterie-de-saint-denis-doleron-le-20-septembre-10h30-1788268624 »}]
Découvrez le site de la batterie de Saint-Denis
©CDCIO
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