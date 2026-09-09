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Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron, Camping municipal, Saint-Denis-d’Oléron

samedi 19 septembre 2026 · Camping municipal · Saint-Denis-d'Oléron

Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron, Camping municipal, Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Camping municipal
Adresse
10 boulevard d'Antioche 17650 Saint-Denis d'Oléron
Ville
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron 19 et 20 septembre Camping municipal Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez le site de la batterie de Saint-Denis.

Construite pendant la Seconde Guerre mondiale et intégrée au réseau de fortifications du mur de l’Atlantique, cette batterie jouait un rôle stratégique dans la défense de l’accès au port de La Rochelle.
Inscription sur les liens suivants (attention à la date) :
https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-de-la-batterie-de-saint-denis-doleron-le-19-septembre-10h30-1788267368
https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-batterie-de-saint-denis-doleron-le-20-septembre-10h30-1788268624

Camping municipal 10 boulevard d’Antioche 17650 Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-de-la-batterie-de-saint-denis-doleron-le-19-septembre-10h30-1788267368 »}, {« link »: « https://framaforms.org/inscription-visite-commentee-batterie-de-saint-denis-doleron-le-20-septembre-10h30-1788268624 »}]
Découvrez le site de la batterie de Saint-Denis

©CDCIO

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