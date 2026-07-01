Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi, Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Institut Universitaire Européen Rachi · Troyes
Informations pratiques
Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi Samedi 19 septembre, 10h00 Institut Universitaire Européen Rachi Aube
Limité à 19 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visitez la bibliothèque de l’Institut accompagnée d’une présentation sur Rachi.
Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.
Visitez la bibliothèque de l’Institut accompagnée d’une présentation sur Rachi.
© Elena Signori
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