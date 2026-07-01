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Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi, Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Institut Universitaire Européen Rachi · Troyes

Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi, Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Institut Universitaire Européen Rachi
Adresse
2 rue Brunneval, 10000 Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Limité à 19 personnes

Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi Samedi 19 septembre, 10h00 Institut Universitaire Européen Rachi Aube

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visitez la bibliothèque de l’Institut accompagnée d’une présentation sur Rachi.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.
Visitez la bibliothèque de l’Institut accompagnée d’une présentation sur Rachi.

© Elena Signori

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