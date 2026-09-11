Visite commentée de la chapelle Maraden, Chapelle de Maradénou, Martel

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Maraden 19 et 20 septembre Chapelle de Maradénou Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée — Chapelle médiévale & fresque de Miklos Bokor

Accompagné de Gilles Jallet, venez découvrir cette chapelle médiévale et sa fresque monumentale, œuvre saisissante du peintre Miklos Bokor.

Chapelle de Maradénou Malodène, 46600 Martel Martel Les Quatre-Routes-du-Lot Lot Occitanie La chapelle de Maradénou, ou Malodène, est un ancien prieuré d’ermites de l’ordre de l’Artige. Seul élément subsistant du prieuré, elle peut dater de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle.

Acquise par le peintre Miklos Bokor, il réalise une fresque monumentale qui couvre l’intégralité des murs intérieurs. La réalisation de cette oeuvre contemporaine et gigantesque dans un édifice médiéval donne à cette chapelle une dimension universelle et mémorielle, car elle porte désormais la mémoire d’un homme qui a connu la Shoah et les stigmates d’un chapitre de l’histoire.

Visite guidée — Chapelle médiévale & fresque de Miklos Bokor

©Vallée de la Dordogne Tourisme