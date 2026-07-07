Informations pratiques

Saint-Barthélemy

Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien

Saint-Adrien Saint-Barthélemy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Venez découvrir cette chapelle du 16ème siècle avec son jubé polychrome, son plafond peint, ses sablières, ses statues, ses fontaines et son calvaire avec Line Lemaitre.

14h30, visite gratuite.

Sur réservation de préférence. .

Saint-Adrien Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 35 47 58 69

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English :

L’événement Visite commentée de la chapelle Saint-Adrien Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-06-28 par OT BAUD Communauté