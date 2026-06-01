Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey TARBES Tarbes
Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey TARBES Tarbes dimanche 28 juin 2026.
Tarbes
Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La collection Historique des Hussards , qui a acquis une réputation internationale, rassemble plus de 15 000 objets évoquant 400 ans d’histoire, du XVIe au XXe siècle, dans trente pays différents.
La présentation au public, dans le musée rénové, suivra un déroulement chronologique de l’épopée des hussards de 1545 à 1945.
.
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The internationally acclaimed Historique des Hussards collection features over 15,000 objects spanning 400 years of history, from the 16th to the 20th century, in thirty different countries.
The public presentation in the renovated museum will follow a chronological sequence of the Hussars’ epic from 1545 to 1945.
L’événement Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Festival Tarbes en Philo Les 10 ans ! TARBES Tarbes 12 juin 2026
- Atelier sur la prévention des risques et la gestion de l’urgence des 0-3 ans TARBES Tarbes 12 juin 2026
- Concerts Euroc’vision en Gasconha TARBES Tarbes 12 juin 2026
- Visite-portrait François P. une mémoire retrouvée TARBES Tarbes 13 juin 2026
- Atelier de sophrologie Séance découverte Centre Arkonect Tarbes 13 juin 2026