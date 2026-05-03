Visite commentée de la forteresse, Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Visite commentée de la forteresse 19 et 20 septembre Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En une heure, revivez 1 000 ans de l’histoire de la forteresse ! Un médiateur vous accompagne pour relater l’histoire mouvementée des deux sièges subis par le site ; le premier au Moyen Âge par les troupes de Guillaume le Conquérant puis le second par les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. Il s’attache aussi à présenter deux monuments emblématiques du site : le donjon roman et le logis construit au début du 17e siècle. L’occasion de brosser un beau panorama de l’évolution architecturale du site.

Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 9 Rue Fouquet de la Varenne, 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, France Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Chammes Mayenne Pays de la Loire 0243581300 https://patrimoine.lamayenne.fr/sainte-suzanne Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Erve, le château de Sainte-Suzanne a vu passer des guerres. En 1087, la forteresse repousse Guillaume le Conquérant.

En 1613, Guillaume Fouquet de la Varenne, ministre d’Henri IV, laisse inachevé son projet de demeure sur les ruines de la forteresse. Du donjon du XIe siècle au logis du XVIIe siècle, le château de Sainte-Suzanne vous racontera ses histoires de batailles et d’architecture.

Fenêtre ouverte sur les multiples facettes du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et au-delà, du département de la Mayenne, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) n’est pas seulement un espace d’exposition permanente.

Des expositions temporaires sont régulièrement mises en place afin de mettre en valeur certains aspects du territoire. Enfin, lieu de rencontres et de débats, la programmation d’animations à destination des scolaires et des visiteurs souhaite faire vivre cet équipement culturel. Parking.

En une heure, revivez 1 000 ans de l’histoire de la forteresse ! Un médiateur vous accompagne pour relater l’histoire mouvementée des deux sièges subis par le site ; le premier au Moyen Âge par les à…

©Équipe du château de Sainte-Suzanne / CD53