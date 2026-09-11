Visite commentée de la Maison des Mémoires, Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet, Carcassonne

Informations pratiques

Visite commentée de la Maison des Mémoires 19 et 20 septembre Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un lieu à travers celles et ceux qui l’ont habité. De la maison de marchands drapiers au XVIIe siècle à la chambre du poète Joë Bousquet, en passant par l’époque du Cercle du Salon et la vie quotidienne d’un immeuble de rapport au XIXe siècle, cette visite retrace plusieurs siècles d’histoire. Cette année, un éclairage particulier sera consacré à la famille Dardé et à ses nombreuses ramifications, à l’origine des grandes transformations de la Maison.

Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 53 Rue de Verdun, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468724555 http://audealaculture.fr/arts-spectacles/maison-memoires Cette demeure fut la propriété de familles nobles de la région puis de riches négociants drapiers. En 1924, la famille Bousquet s’y installe, la chambre de l’écrivain est restée intacte depuis son décès en 1950. L’hôtel Dupré a traversé 400 ans et a su conserver de remarquables décors du XVIIe et XVIIIe siècles, certains inscrits au titre des Monuments historiques. En 1988, le Département de l’Aude acquiert le bâtiment. Après d’importantes restaurations, il devient un lieu de mémoire et de culture.

Comprendre un lieu à travers celles et ceux qui l’ont habité. De la maison de marchands drapiers au XVIIe siècle à la chambre du poète Joë Bousquet, en passant par l’époque du Cercle du Salon ou la à…

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