Visite commentée de la maison Jean Prouvé, Maison de Jean Prouvé, Nancy

Informations pratiques

Visite commentée de la maison Jean Prouvé 19 et 20 septembre Maison de Jean Prouvé Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Nichée dans les hauteurs de Nancy, la maison de Jean Prouvé vous ouvre ses portes. Curieux d’architecture et de design, ne manquez pas l’occasion de découvrir ce manifeste de l’architecture moderne au cours d’une visite guidée.

Maison de Jean Prouvé 4-6 rue Augustin Hacquard, 54000 Nancy Nancy 54100 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.mban.nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agenda-musees-nancy.tickeasy.com/ »}] L’histoire de Jean Prouvé est intimement liée à la ville de Nancy, où il a grandi et habité. Sa maison, construite en 1954, est considérée comme l’une des œuvres emblématiques qui a marqué l’histoire de l’architecture du XXème siècle. Le site de la maison Jean Prouvé n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès difficile pour les poussettes.

Visite d’environ 1h.

Nichée dans les hauteurs de Nancy, la maison de Jean Prouvé vous ouvre ses portes. Curieux d’architecture et de design, ne manquez pas l’occasion de découvrir ce manifeste de l’architecture moderne…

©Ville de Nancy