Visite commentée de la Mosquée, Centre islamique de Villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Centre islamique de Villeneuve d'Ascq · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite commentée de la Mosquée Samedi 19 septembre, 14h00 Centre islamique de Villeneuve d’Ascq Nord
Gratuit- Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Samedi 19 septembre, venez découvrir ce lieu de spiritualité à l’architecture moderne !
Plongé dans un écrin de verdure, le Centre Islamique de Villeneuve d’Ascq vit au rythme des saisons et en symbiose avec la nature.
Le bâtiment dans l’air du temps, naturellement éclairé, conjugue harmonieusement tradition et modernité. Un lieu transparent, de haute spiritualité qui attend votre visite.
Les visiteurs seront accueillis avec une tasse de thé.
Horaires
Samedi 19 septembre de 14h à 18h.
Centre islamique de Villeneuve d’Ascq 20 rue Baudouin IX 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Pont de Bois Nord Hauts-de-France https://www.leciv.fr/fr/
Samedi 19 septembre, venez découvrir ce lieu de spiritualité à l’architecture moderne ! Journées du patrimoine visite guidée
Ville de Villeneuve d’Ascq
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