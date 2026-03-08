Visite commentée de la nouvelle exposition de la Villa / FRAC Collection, La Villa / Frac Collection, Arc-lès-Gray
dimanche 20 septembre 2026 · La Villa / Frac Collection · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Visite commentée de la nouvelle exposition de la Villa / FRAC Collection Dimanche 20 septembre, 15h00 La Villa / Frac Collection Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez la nouvelle exposition lors d’une visite commentée. Explorez les œuvres et les thématiques de l’exposition à travers un parcours ponctué d’échanges et de clés de lecture.
La Villa / Frac Collection 50 Rue de Dijon, 70100 Arc-lès-Gray, France Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384314766 https://www.frac-franche-comte.fr/fr/la-villa-frac-collection Après une visite de l’exposition présentant des œuvres issues de la collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté, explorez le musée numérique Micro-Folie, qui réunit plusieurs milliers de chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux et internationaux. Parking gratuit sur le côté de la Villa et à l’arrière de la Villa.
Découvrez la nouvelle exposition lors d’une visite commentée. Explorez les œuvres et les thématiques de l’exposition à travers un parcours ponctué d’échanges et de clés de lecture.
©FRAC Collection
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