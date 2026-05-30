Visite commentée de La Porte d’Amont, Porte d’Amont, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Visite commentée de La Porte d’Amont Dimanche 20 septembre, 10h00 Porte d’Amont Loiret

Visite de 45 minutes, départ toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Construite au cours du XIIIᵉ siècle, dévastée lors des Guerres de Religion, la Porte d’Amont est reconstruite en 1629. Elle était la porte principale, la porte d’honneur, puisqu’elle servait de lieu de réunions des échevins.

Son caractère défensif a été altéré au cours du temps. De larges ouvertures ont été pratiquées au XVIIᵉ siècle. Du pont-levis, il ne reste que peu de traces, l’emplacement de la herse demeure visible. Les nombreuses archères, ou meurtrières, sont occultées.

Dès le XIIIᵉ siècle, en temps de paix, la Porte d’Amont fait office de mairie au 1ᵉʳ étage. La cloche, destinée à alerter en cas d’attaque, est toujours située dans le clocheton

Porte d’Amont Place du Maupas 45310 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire Construite au cours du XIIIe siècle, dévastée lors des Guerres de Religion, la Porte d’Amont est reconstruite en 1629. Elle était la porte principale, la porte d’honneur, puisqu’elle servait de lieu de réunions des échevins.

Son caractère défensif a été altéré au cours du temps. De larges ouvertures ont été pratiquées au XVIIe siècle. Du pont-levis, il ne reste que peu de traces, l’emplacement de la herse demeure visible. Les nombreuses archères, ou meurtrières, sont occultées.

Dès le XIIIe siècle, en temps de paix, la Porte d’Amont fait office de mairie au 1er étage. La cloche, destinée à alerter en cas d’attaque, est toujours située dans le clocheton

Construite au cours du XIIIᵉ siècle, dévastée lors des Guerres de Religion, la Porte d’Amont est reconstruite en 1629.

©ville de Meung-sur-Loire