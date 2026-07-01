Visite commentée de la salle des coffres, Le Signe, Chaumont
dimanche 20 septembre 2026 · Le Signe · Chaumont
Informations pratiques
Visite commentée de la salle des coffres Dimanche 20 septembre, 14h30 Le Signe Haute-Marne
Limité à 16 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Découvrez la salle des coffres d’une ancienne Banque de France !
Pénétrez dans les coulisses du patrimoine en découvrant la salle des coffres de l’ancienne Banque de France de Chaumont.
Le Signe 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 35 79 01 »}, {« type »: « email », « value »: « resa@cndg.fr »}] Le design graphique
Découvrez la salle des coffres d’une ancienne Banque de France !
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