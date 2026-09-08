Visite commentée de la tour du Garnavie, Tour du Garnavie, Lourdes

Informations pratiques

Visite commentée de la tour du Garnavie 19 et 20 septembre Tour du Garnavie Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Visite guidée toutes les demi-heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite au XIIIe siècle, la tour de Guigne, également appelée tour du Garnavie, est l’unique vestige du système défensif des remparts de la ville médiévale.

Tour du Garnavie 65100 Garnavie lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Construite au XIIIe siècle, la tour de Guigne, connue sous le nom de tour du Garnavie, est un unique vestige du système de défense des remparts de la ville médiévale.

© Yohan Espiaube