Visite commentée de la tour du Plô, Tour du Plô, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Visite commentée de la tour du Plô 19 et 20 septembre Tour du Plô Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Dernier accès à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées de la tour du Plô

Donjon du XIIIe siècle à visiter, accueillant une médiation sur l’édifice, plus terrasse panoramique.

Renseignements : 05 55 08 20 72

Tour du Plô 7 Rue de la Tour du Plô, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555088854 https://saint-yrieix.fr/decouvrir/le-patrimoine/le-patrimoine-historique Fait partie d’une série de donjons limousins du XIIe siècle. Donjon carré présentant quatre niveaux de 4 à 5 mètres chacun avec une corniche au dernier niveau. Les détails architecturaux permettent de le dater des années 1140-1160.

Visites commentées de la tour du Plô

©OTI Pays de Saint-Yrieix