Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne
samedi 19 septembre 2026 · Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne · Vienne
Informations pratiques
Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître) 19 et 20 septembre Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Isère
Rendez-vous à la Salle du patrimoine. 1 Place du Jeu-de-Paume. Nombre de place limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.
Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Place Jeu de Paume 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]
Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.
©Service Animation du patrimoine
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