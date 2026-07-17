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Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne

samedi 19 septembre 2026 · Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne · Vienne

Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne
Adresse
Place Jeu de Paume 38200 VIENNE
Ville
38200 Vienne
Département
Isère
Tarif
Rendez-vous à la Salle du patrimoine. 1 Place du Jeu-de-Paume. Nombre de place limité

Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître) 19 et 20 septembre Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Isère

Rendez-vous à la Salle du patrimoine. 1 Place du Jeu-de-Paume. Nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.

Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Place Jeu de Paume 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]
Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.

©Service Animation du patrimoine

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