Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître), Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas (église et cloître) 19 et 20 septembre Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Isère

Rendez-vous à la Salle du patrimoine. 1 Place du Jeu-de-Paume. Nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.

Futur Musée départemental d’Histoire de Vienne Place Jeu de Paume 38200 VIENNE Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}]

Visite commentée de l’ancienne Abbaye bénédictine de Saint-André-le-Bas. Découvrez son église, fondée au VIème siècle ainsi que son cloître du XIIe siècle.

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