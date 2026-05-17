Atelier famille “Empreintes végétales” Saulgé
Atelier famille “Empreintes végétales” Saulgé dimanche 17 mai 2026.
Saulgé
Atelier famille “Empreintes végétales”
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-08-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-08-10
En famille, profitez de l’été pour participer à un atelier de teinture et d’empreintes végétales sur différents supports et terminer votre après-midi comme il se doit avec un goûter. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Atelier famille “Empreintes végétales”
L’événement Atelier famille “Empreintes végétales” Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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