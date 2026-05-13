Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé
Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé mercredi 5 août 2026.
Saulgé
Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti
Le Lèche Saulgé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez l’histoire de la ferme modèle du Léché, installée sur un espace naturel sensible à Saulgé, pour y découvrir son patrimoine bâti, mais pas que. .
Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti
L’événement Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Saulgé (Vienne)
- Randonnée Séniors Espace 2000 Saulgé 4 juin 2026
- Découverte de l’espace naturel sensible du Léché Saulgé 6 juin 2026
- Concert La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé 7 juin 2026
- Animation sur les plantes sauvages médicinales Saulgé 17 juin 2026
- 80 ans de l’AJS Stade Saulgé 27 juin 2026