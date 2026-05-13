Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé

Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé

Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé mercredi 5 août 2026.

Adresse : Le Lèche

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saulgé

Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti

Le Lèche Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Découvrez l’histoire de la ferme modèle du Léché, installée sur un espace naturel sensible à Saulgé, pour y découvrir son patrimoine bâti, mais pas que.   .

Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti

L’événement Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Saulgé (Vienne)