Saulgé

Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti

Le Lèche Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez l’histoire de la ferme modèle du Léché, installée sur un espace naturel sensible à Saulgé, pour y découvrir son patrimoine bâti, mais pas que. .

Le Lèche Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti

L’événement Balade au Léché ferme modèle et patrimoine bâti Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne