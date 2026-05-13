Jeudi des enfants “Les animaux du jardin” Saulgé
Jeudi des enfants “Les animaux du jardin” Saulgé jeudi 23 juillet 2026.
Saulgé
Jeudi des enfants “Les animaux du jardin”
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Emmenez vos enfants à l’univers des insectes de manière ludique et terminez leur journée avec un goûter au cœur du bocage. .
site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Jeudi des enfants “Les animaux du jardin”
L’événement Jeudi des enfants “Les animaux du jardin” Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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