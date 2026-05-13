Saulgé

Jeudi des enfants “Les animaux du jardin”

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Emmenez vos enfants à l’univers des insectes de manière ludique et terminez leur journée avec un goûter au cœur du bocage. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Jeudi des enfants “Les animaux du jardin”

L’événement Jeudi des enfants “Les animaux du jardin” Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne