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Assemblée Annuelle de Saulgé Rue de la Vergnade Saulgé

Assemblée Annuelle de Saulgé Rue de la Vergnade Saulgé

Assemblée Annuelle de Saulgé Rue de la Vergnade Saulgé samedi 1 août 2026.

Lieu : Rue de la Vergnade

Adresse : Aire de la Vergnade

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saulgé

Assemblée Annuelle de Saulgé

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Comme chaque année, l’assemblée annuelle de Saulgé rassemble petits et grands avec ses manèges, sa course de caisse à savon (plusieurs passages), son repas avec animation musicale

SAMEDI Concours de boules à 14h (Inscriptions à 13h) 19h30 repas concert avec les Rocking Boys Inscription au 07 57 55 17 54 (Menu melon canard & fayot fromage glace ) manèges toute la journée.

DIMANCHE Toute la journée GRATIFERIA et manèges Concours de caisses à savon
Inscriptions pour la course comite.fetes.saulge@gmail.com   .

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   comite.fetes.saulge@gmail.com

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English : Assemblée Annuelle de Saulgé

L’événement Assemblée Annuelle de Saulgé Saulgé a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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