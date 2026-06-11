Assemblée Annuelle de Saulgé Rue de la Vergnade Saulgé samedi 1 août 2026.

Saulgé

Assemblée Annuelle de Saulgé

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Comme chaque année, l’assemblée annuelle de Saulgé rassemble petits et grands avec ses manèges, sa course de caisse à savon (plusieurs passages), son repas avec animation musicale

SAMEDI Concours de boules à 14h (Inscriptions à 13h) 19h30 repas concert avec les Rocking Boys Inscription au 07 57 55 17 54 (Menu melon canard & fayot fromage glace ) manèges toute la journée.

DIMANCHE Toute la journée GRATIFERIA et manèges Concours de caisses à savon

Inscriptions pour la course comite.fetes.saulge@gmail.com .

Rue de la Vergnade Aire de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine comite.fetes.saulge@gmail.com

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English : Assemblée Annuelle de Saulgé

L’événement Assemblée Annuelle de Saulgé Saulgé a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne