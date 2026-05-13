Saulgé

Jeudi des enfants Éveil des sens

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Faites redécouvrir à vos enfants leurs cinq sens avec les plantes du jardin tout en s’amusant et qu’ils finissent leur après-midi par un goûter en plein cœur du bocage. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Jeudi des enfants Éveil des sens

L’événement Jeudi des enfants Éveil des sens Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne