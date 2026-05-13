Saulgé

Ateliers fabrication de pain au levain

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Apprenez à réaliser votre levain et à confectionner votre pain avant de le déguster. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers fabrication de pain au levain

L’événement Ateliers fabrication de pain au levain Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne