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Ateliers fabrication de pain au levain Saulgé

Ateliers fabrication de pain au levain Saulgé

Ateliers fabrication de pain au levain Saulgé mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : site ecomusée lieu-dit Juillé

Ville : 86500 Saulgé

Département : Vienne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saulgé

Ateliers fabrication de pain au levain

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Apprenez à réaliser votre levain et à confectionner votre pain avant de le déguster.   .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Ateliers fabrication de pain au levain

L’événement Ateliers fabrication de pain au levain Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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