Saulgé

Atelier cuisine des plantes sauvage

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-06 2026-10-14

Avec Mélanie devenez apprenti cuisinier et apprenez quelques recettes simples avec les plantes sauvages, pour agrémenter votre cuisine. .

site ecomusée lieu-dit Juillé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Atelier cuisine des plantes sauvage

L’événement Atelier cuisine des plantes sauvage Saulgé a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne