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Visite commentée de l’apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Villefranche-sur-Saône

dimanche 20 septembre 2026 · Apothicairerie de l'Ancien Hôtel-Dieu · Villefranche-sur-Saône

Visite commentée de l’apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Apothicairerie de l'Ancien Hôtel-Dieu
Adresse
96 rue de la Sous-Préfecture, 69400 Villefranche sur Saone
Ville
69400 Villefranche-sur-Saône
Département
Rhône

Visite commentée de l’apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu réintégrée dans son lieu d’origine en 2021.
96 rue de la Sous-Préfecture (antenne de Beaujolais Tourisme) – dimanche 20 septembre • Toutes les 30 minutes, 10h-13h / 14h-18h – Durée 30 min – À partir de 6 ans – Limité à 12 personnes – Sur inscription
Programme complet sur www.villefranche.net

Apothicairerie de l’Ancien Hôtel-Dieu 96 rue de la Sous-Préfecture, 69400 Villefranche sur Saone Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}]
Partez à la découverte de l’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu réintégrée dans son lieu d’origine en 2021.

©Service Communication Ville de Villefranche

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