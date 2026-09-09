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Visite commentée de l’archevêché, Archevêché de Cambrai, Cambrai

samedi 19 septembre 2026 · Archevêché de Cambrai · Cambrai

Visite commentée de l’archevêché, Archevêché de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archevêché de Cambrai
Adresse
30 rue henri de lubac
Ville
59400 Cambrai
Département
Nord
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite commentée de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Cambrai Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Haut lieu du pouvoir spirituel de Cambrai, monument privé, l’archevêché ouvre ses portes pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une visite, venez découvrir ses secrets, son histoire et ses anecdotes avec Sœur Anne-Marie.

Archevêché de Cambrai 30 rue henri de lubac Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
Haut lieu du pouvoir spirituel de Cambrai, monument privé, l’archevêché ouvre ses portes pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une visite, venez découvrir…

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