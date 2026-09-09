Visite commentée de l’archevêché, Archevêché de Cambrai, Cambrai
samedi 19 septembre 2026 · Archevêché de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Visite commentée de l’archevêché 19 et 20 septembre Archevêché de Cambrai Nord
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Haut lieu du pouvoir spirituel de Cambrai, monument privé, l’archevêché ouvre ses portes pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une visite, venez découvrir ses secrets, son histoire et ses anecdotes avec Sœur Anne-Marie.
Archevêché de Cambrai 30 rue henri de lubac Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
Haut lieu du pouvoir spirituel de Cambrai, monument privé, l’archevêché ouvre ses portes pour sa première participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Le temps d’une visite, venez découvrir…
Ville d’art et d’histoire de Cambrai
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