Visite commentée de l’église de Saint-Denis-d’Oléron, Église de Saint-Denis d’Oléron, Saint-Denis-d’Oléron

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Saint-Denis-d’Oléron 19 et 20 septembre Église de Saint-Denis d’Oléron Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les 21 et 22 septembre à 15h, laissez-vous guider à la découverte de l’église de Saint-Denis-d’Oléron et de l’histoire du village qui l’entoure.

Cette visite commentée vous invite à mieux comprendre l’évolution de ce lieu patrimonial, témoin de la vie locale au fil des siècles. Depuis 2024, l’église fait l’objet d’un programme de restauration soutenu par la Fondation du patrimoine et l’association Aïda, offrant une occasion unique d’en apprendre davantage sur sa préservation et sa mise en valeur.

Rendez-vous devant l’église pour le départ de la visite. Réservation obligatoire.

Église de Saint-Denis d’Oléron Rue Ernest-Maurisset, 17650 Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 47 85 48 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 47 81 90 »}, {« type »: « email », « value »: « jean-luc.mace86@orange.fr »}] Église romane mentionnée dès 1040, en partie détruite pendant les guerres de religion et reconstruite au XVIIe siècle. Elle est classée monument historique depuis 1896. Le clocher date de 1877. Elle abrite une frégate ex-voto de 22 canons « le Napoléon » datant du XIXe siècle et est inscrite sur la liste des monuments classés.

Les 21 et 22 septembre à 15h, laissez-vous guider à la découverte de l’église de Saint-Denis-d’Oléron et de l’histoire du village qui l’entoure.

© Mairie de Saint-Denis-d’Oléron