Visite commentée de l’église de Saint-Pierre, Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Les-Églises, Chauvigny

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Les-Églises Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après plusieurs mois de restauration, nous vous invitons à porter un nouveau regard sur l’église et ses fresques carolingiennes.

Église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Les-Églises Rue de Lussac, 86300 Chauvigny, France Chauvigny 86300 Chauvigny Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549459910 https://www.chauvigny.fr/index.php/tourisme-patrimoine/les-eglises/103-saint-pierre-les-eglises Dissimulée par un rideau d’arbres plusieurs fois séculaires, au cœur d’un cimetière d’origine mérovingienne, l’église de Saint-Pierre-les-Églises recèle sur les murs de son abside des fresques carolingiennes, réalisées entre 780 et 980. L’ensemble de cette œuvre qui compte parmi les plus anciens de l’Europe médiévale, illustre sous une forme originale les thèmes de la Nativité, de la Crucifixion de Jésus ou de l’Apocalypse.

Après plusieurs mois de restauration, découvrez sous un nouveau jour l’église pré-romane de Saint-Pierre, remarquable pour ses fresques antérieures à l’an Mil, parmi les plus anciennes d’Europe.

©Photothèque des musées de Chauvigny