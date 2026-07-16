Visite commentée de l’église du Fau, Église du Fau, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée de l’église du Fau Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Église du Fau Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis de l’église du Fau vous invite à découvrir un remarquable ensemble d’art sacré du XXe siècle lors de visites commentées accessibles à tous.

Le parcours débute par la grande fresque réalisée en 1954 par l’artiste Pierre Saint-Paul. Monumentale et audacieuse, elle met en dialogue des scènes de la vie quotidienne et des épisodes inspirés de la vie de la Vierge. Par son style expressif et sa richesse symbolique, elle constitue un témoignage rare du renouveau de l’art sacré au XXe siècle.

La visite se poursuit avec les vitraux conçus par le maître-verrier Raymond Clercq-Roques. Leur technique originale, associant verres colorés et structure en béton, diffuse une lumière singulière qui met en valeur la force de leurs compositions et de leurs symboles.

Les visiteurs découvriront également le baptistère, où fresque et mosaïque évoquent les thèmes de la renaissance et du passage vers la lumière, ainsi que le chemin de croix réalisé par Pierre Saint-Paul. Composé de céramiques aux lignes sobres et puissantes, il invite à une approche plus intérieure et contemplative.

Tout au long de la visite, les bénévoles de l’association partageront leur connaissance et leur attachement à ce patrimoine, éclairant les choix artistiques et la portée symbolique des œuvres.

Au cœur d’un paysage de coteaux dont les formes et les couleurs semblent dialoguer avec certaines créations, cette église offre une parenthèse sensible où se rencontrent art, histoire et spiritualité. Une invitation à prendre le temps de regarder, de comprendre et de se laisser surprendre.

Église du Fau 5173 Rte du Fau, 82000 Montauban Montauban 82000 Le Fau Tarn-et-Garonne Occitanie L’église du Fau a bénéficié en 1954 du travail de deux artistes régionaux: Pierre Saint-Paul pour la fresque et Raymond Clercq-Roques pour les vitraux. Ces oeuvres constituent un superbe témoignage du renouveau de l’art sacré en Occitanie après la seconde guerre mondiale. L’église du Fau est la seule église du département où l’on peut découvrir ce mouvement artistique. L’association propose deux visites guidées gratuites à 14h30 et 16h Parkings gratuits disponibles

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’association des amis de l’église du Fau vous invite à découvrir un ensemble artistique remarquable lors de deux visites commentées accessibles à tous.

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