Visite commentée de l’église et de sa charpente, Église Saint-Etienne, Beaulieu-sur-Loire

Informations pratiques

Visite commentée de l’église et de sa charpente Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Etienne Loiret

Limitée à 7 personnes maximum, uniquement accompagnées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Étienne : une nef de style roman, un chœur et un transept gothiques (la charpente sera exceptionnellement ouverte), un retable baroque et du mobilier de style berrichon.

Visite commentée de l’église, de la charpente du chœur et des transepts, présentation des vêtements liturgiques.

Accès à la charpente par un escalier à vis (50 marches environ). Elle a été restaurée en 2004-2005. Visite commentée toutes les 20 minutes environ.

Église Saint-Etienne Place de l’Eglise, 45630 Beaulieu-sur-Loire, France Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 La terre de Beaulieu relevait des chanoines de Saint-Etienne de Bourges depuis la fin du XIVe siècle. La ville était entourée de fortifications et dominée par un château construit à la fin du XIIe siècle par Geoffroy de la Brière. Avant la fin du XIVe siècle, les chanoines devinrent propriétaires du château, le firent restaurer et garnir d’ouvrages de défense. Au XVIIIe siècle, les chanoines firent abattre la partie est et construire, à la place, une maison servant actuellement de presbytère. L’église romane élevée au XIe siècle, qui jouxtait à l’est le château, fut incendiée par les Protestants en 1569. Les nefs latérales auraient été détruites. Primitivement, l’édifice devait en comporter trois. Le chapitre de Bourges fit reconstruire le transept et le chevet (1597). Il reste une nef romane, peut-être du XIe siècle. La porte monumentale de la façade fut exécutée vers 1836. Boiseries et embellissements remontent au XVIIIe siècle. Parkings dans le bourg

Découvrez l’église Saint-Étienne : une nef de style roman, un chœur et un transept gothiques (la charpente sera exceptionnellement ouverte), un retable baroque et du mobilier de style berrichon.

© Isabelle Remy